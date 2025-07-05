Рок-группа Oasis дала первый за 16 лет концерт

Музыкальная группа Oasis отправилась в мировое турне спустя 16 лет после объявления о распаде. Об этом сообщила газета The Guardian .

Первый концерт после воссоединения прошел на стадионе Principality в городе Кардифф в Великобритании. Братья Лиам и Ноэль Галлахеры исполнили для поклонников легендарные хиты 90-х, в том числе Hello и Acquiesce. Зрителями стали 75 тысяч человек.

Выступление стало первым в масштабном турне Oasis Live '25 Tour, в рамках которого артисты запланировали 41 концерт по всему миру. Они выйдут на сцену в США, Японии, Бразилии и Австралии.

Рок-группу Oasis основали в 1991 году. Ее создателей, братьев Галлахеров, считают одними из основоположников жанра брит-поп. Из-за многочисленных конфликтов между Лиамом и Ноэлем в 2009 году коллектив объявил о распаде, но прошлым летом неожиданно воссоединился.