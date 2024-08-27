Музыкальный критик Ступников: группе Oasis обеспечен успех в случае возрождения

Британская рок-группа Oasis может воссоединиться спустя 16 лет. В беседе с ИА НСН новость прокомментировал журналист и музыкальный критик Денис Ступников.

По его мнению, в случае возрождения коллектив ждет успех. С годами популярность группы только выросла.

«Даже если Oasis ничего нового не создадут, то аншлаги в любом случае обеспечены», — высказался эксперт.

На взгляд Ступникова, музыканты способны собрать стадион за считанные часы. Не исключено, что за старыми хитами последуют и новые треки, считает критик.

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