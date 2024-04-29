Киркоров угадал личность Матрешки в шоу «Маска» | 360°

Знаменитости 29 апреля 2024, 03:33 Киркоров угадал личность Матрешки в шоу «Маска» Филипп Киркоров раскрыл участника шоу «Маска» в костюме Матрешки РИА «Новости»

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В новом выпуске шоу «Маска» на телеканале НТВ раскрыли личность очередного участника. Певец Филипп Киркоров был уверен, что под костюмом Матрешки скрывалась певица Анастасия Стоцкая, сообщило «Вокруг ТВ».

Члены жюри выдвигали несколько версий, кто прятался под маской Матрешки. Звучали имена Дарьи Блохиной, Надежды Ангарской и Евы Власовой.

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«Я всегда знал, что ты создана для сцены, создана для шоу. Ты для себя большая финалистка, ты сделала невероятный творческий прорыв», — прокомментировал председатель жюри Филипп Киркоров.

В ответ певица призналась, что не предполагала дойти до полуфинала пятого сезона. По словам Стоцкой больше всего неприятностей ей доставили вопросы Регины Тодоренко.

В ходе всего шоу Киркоров не раз говорил, что Матрешка стал его фаворитом, поэтому он всеми способами пытался спасти ее от разоблачения и довести до финала.

Неделю назад стало известно, что в шоу «Маска» под маской Щенка прятался музыкант Денис Клявер. Хотя жюри предположили, что это мог быть певец Жан Милимеров.