От «Принцессы цирка» до «Ликвидации»: творческий путь Юрия Мороза и его последний год жизни
Год назад из жизни ушел актер театра и кино, продюсер, сценарист и режиссер Юрий Мороз. О его кончине вспомнила вдова Виктория Исакова — она почтила память любимого мужа постом в соцсетях. За что российский зритель полюбил кинематографиста и от чего он ушел из жизни в возрасте 68 лет — в материале 360.ru.
«Любовь может быть вечной»
Юрий Мороз умер ровно год назад — 14 июля 2025 года.
Целый год… Всего лишь год… А до этого почти 25. Неизвестно, сколько после… Не знаю, мы никогда ничего не понимали про длину времени. Но любовь точно может быть вечной.
Виктория Исакова
Причина смерти Юрия Мороза
С 2023 года мужчина боролся с раком поджелудочной железы. Незадолго до смерти ему присвоили статус паллиативного пациента.
Прощание прошло 16 июля в Большом траурном зале ЦКБ. Его похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве — рядом с могилой первой супруги Марины Левтовой.
Биография Юрия Мороза
Юрий Павлович родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне Ворошиловградской области в семье электрика и хирурга.
Мороз переехал в Москву в 1975 году — после 12 месяцев учебы в Донецком ПТУ. Он поступил в Школу-студию МХАТ, которую окончил в 1979 году. После этого начал служить в Московском театре имени Ленинского комсомола. В «Ленкоме» Мороз проработал до 1987 года.
Дебют в кино случился в 1980-м, когда он снялся в фильме Сергея Герасимова «Юность Петра», основой которого стал роман Алексея Толстого «Петр Первый». Однако по-настоящему известным он стал лишь в 1982 году: Юрий Павлович исполнил роль Тони в мюзикле «Принцесса цирка» по одноименной оперетте Имре Кальмана. А еще его можно увидеть в образе почтальона в фильме «Мэри Поппинс, до свидания!».
Но актерство было для него недостаточным, Мороз хотел познать и другие роли в кино. По этой причине он окончил режиссерский факультет ВГИКа. Дебютом в новой ипостаси стала экранизация книги Кира Булычева «Подземелье ведьм» 1990 года.
Кроме того, Мороз много работал над такими популярными телевизионными проектами, как «Каменская», «Братья Карамазовы», а в роли продюсера — над сериалами «Ликвидация», «Апостол», «Мастер и Маргарита» с Анной Ковальчук, «Золотой теленок» с Олегом Меньшиковым.
Личная жизнь Юрия Мороза
Первой избранницей Юрия Павловича стала актриса Марина Левтова. У них родилась дочь Дарья, которая сегодня снимается в ярких телевизионных проектах — например, в сериале «Содержанки». К слову, Юрий выступал в нем режиссером третьего сезона. Также Дарья Мороз имеет звание заслуженной артисткой России.
Их счастливая семейная жизнь закончилась трагично: в феврале 2000 года Левтова во время катания на снегоходе ударилась головой о дерево. Она получила черепно-мозговую травму, которая оказалась смертельной.
Интересно
Юрий Мороз был крестным отцом сына Дмитрия Харатьяна Ивана.
Второй женой стала актриса Виктория Исакова. Она старше дочери Мороза всего на несколько лет. Как и Дарья Мороз, Исакова часто снималась в проектах супруга.
В 2003 году в семье появилась дочь Марина, однако девочка умерла в три месяца. В 2015 году у Исаковой и Мороза родилась еще одна дочь — Варвара.