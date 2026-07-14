От «Принцессы цирка» до «Ликвидации»: творческий путь Юрия Мороза и его последний год жизни

Год назад из жизни ушел актер театра и кино, продюсер, сценарист и режиссер Юрий Мороз. О его кончине вспомнила вдова Виктория Исакова — она почтила память любимого мужа постом в соцсетях. За что российский зритель полюбил кинематографиста и от чего он ушел из жизни в возрасте 68 лет — в материале 360.ru.

Целый год… Всего лишь год… А до этого почти 25. Неизвестно, сколько после… Не знаю, мы никогда ничего не понимали про длину времени. Но любовь точно может быть вечной.

Прощание прошло 16 июля в Большом траурном зале ЦКБ. Его похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве — рядом с могилой первой супруги Марины Левтовой.

С 2023 года мужчина боролся с раком поджелудочной железы. Незадолго до смерти ему присвоили статус паллиативного пациента.

Биография Юрия Мороза

Юрий Павлович родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне Ворошиловградской области в семье электрика и хирурга.

Мороз переехал в Москву в 1975 году — после 12 месяцев учебы в Донецком ПТУ. Он поступил в Школу-студию МХАТ, которую окончил в 1979 году. После этого начал служить в Московском театре имени Ленинского комсомола. В «Ленкоме» Мороз проработал до 1987 года.

Дебют в кино случился в 1980-м, когда он снялся в фильме Сергея Герасимова «Юность Петра», основой которого стал роман Алексея Толстого «Петр Первый». Однако по-настоящему известным он стал лишь в 1982 году: Юрий Павлович исполнил роль Тони в мюзикле «Принцесса цирка» по одноименной оперетте Имре Кальмана. А еще его можно увидеть в образе почтальона в фильме «Мэри Поппинс, до свидания!».

Но актерство было для него недостаточным, Мороз хотел познать и другие роли в кино. По этой причине он окончил режиссерский факультет ВГИКа. Дебютом в новой ипостаси стала экранизация книги Кира Булычева «Подземелье ведьм» 1990 года.