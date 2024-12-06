Родные умершего актера Мадянова начали делить наследство

Юрист Корягин: после смерти Мадянова в Москве открыли наследственное дело

Наследственное дело открыли в Москве после смерти заслуженного артиста России Романа Мадянова. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Юрист Денис Корягин отметил, что близкие и родные актера начали борьбу за права на его имущество.

«Если наследники в течение шести месяцев не вступили в наследство через заявление нотариусу, то для восстановления сроков им нужно обратиться в суд», — сказал он.

О смерти Мадянова стало известно 25 сентября, ему было 62 года. Актера похоронили 27 сентября в Раменском городском округе.

Telegram-канал Shot уточнил, что причиной смерти Мадянова стало онкологическое заболевание. Весной артисту диагностировали злокачественное новообразование легкого и верхней доли бронхов.

Роман Мадянов зрителям по ролям в сериалах «Солдаты», «Штрафбат» и «Домашний арест», фильмам «Супербобровы», «Левиафан» и «Весенние перевертыши».