Родные, друзья и коллеги пришли на прощание с режиссером Усковым

Церемония прощания с кинорежиссером и народным артистом Валерием Усковым началась в Московском Центральном доме литераторов. Проводить в последний путь создателя фильмов «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень» пришли родные, друзья и коллеги.

Гроб с телом артиста установили в центре зала. К экрану, где включили фильмы Ускова, прислонили похоронные венки.

На панихиду прибыла вдова режиссера — советская актриса и диктор Центрального телевидения СССР Наталья Челобова. В зал она вошла в сопровождении женщины, опираясь на трость, попросила оставить ее наедине с мужем и склонилась над гробом.

Со словами благодарности за творчество и совместную работу к режиссеру Ускову обратилась актриса Анна Снаткина.

Артистка подчеркнула, что мастер стал для нее самым сердечным и теплым человеком, которого она когда-либо встречала.

«Хотела бы вас поблагодарить вас, Валерий Иванович, за все, что вы сделали для артистов, за вклад в наш кинематограф», — сказала Снаткина.

Актриса добавила, что снятые Усковым фильмы останутся в сердцах многих поколений. Отдельно она отметила, что благодарна режиссеру за свою лучшую роль в карьере в фильме «На солнечной стороне улицы».

О смерти кинорежиссера и сценариста Валерия Ускова Союз кинематографистов России сообщил в минувшее воскресенье, 25 августа. Мастер ушел из жизни в 92 года. Его вклад в российский кинематограф отметил в телеграмме со словами соболезнования президент Владимир Путин.