Родная мать Сердючки умерла в нищете, пока та скакала на корпоративах

Актер Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, долгое время не посещал свою мать, 82-летняя женщина умерла в 2020 году в поселке под Полтавой. Данилко о смерти матери сообщил только в 2021 году. Как доживала свои последние годы мать певца — в материале 360.ru.

«Без разрешения нельзя»

Мать артиста в последние годы перед смертью жила в нищете, в ветхом сельском доме без водопровода и канализации. Сам Данилко проживал в центре Киева в роскошной квартире, но и не подумал позаботиться о комфорте самого близкого человека.

Корреспонденты НТВ побывали в доме матери Данилко при ее жизни. Женщина не жаловалась на свою участь и сына. Говорила лишь, что сын не приезжает и не зовет ее к себе в гости.

«Без специального разрешения, команды нельзя. А команды не было», — говорила пожилая женщина.

История о матери всплыла в связи с возможной мобилизацией Данилко. Пользователи назвали его уродом и пожалели, что так долго Россия пригревала его.

«Качал отсюда деньги. Но, похоже, бумеранг к нему уже прилетел. Восхищался Зелебобой — ну, вот теперь пусть получит и распишется», — написал один из комментаторов.