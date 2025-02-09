Родная мать Сердючки умерла в нищете, пока та скакала на корпоративах
Актер Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, долгое время не посещал свою мать, 82-летняя женщина умерла в 2020 году в поселке под Полтавой. Данилко о смерти матери сообщил только в 2021 году. Как доживала свои последние годы мать певца — в материале 360.ru.
«Без разрешения нельзя»
Мать артиста в последние годы перед смертью жила в нищете, в ветхом сельском доме без водопровода и канализации. Сам Данилко проживал в центре Киева в роскошной квартире, но и не подумал позаботиться о комфорте самого близкого человека.
Корреспонденты НТВ побывали в доме матери Данилко при ее жизни. Женщина не жаловалась на свою участь и сына. Говорила лишь, что сын не приезжает и не зовет ее к себе в гости.
«Без специального разрешения, команды нельзя. А команды не было», — говорила пожилая женщина.
История о матери всплыла в связи с возможной мобилизацией Данилко. Пользователи назвали его уродом и пожалели, что так долго Россия пригревала его.
«Качал отсюда деньги. Но, похоже, бумеранг к нему уже прилетел. Восхищался Зелебобой — ну, вот теперь пусть получит и распишется», — написал один из комментаторов.
Украинские власти запретили 51-летнему Данилко выезжать из страны для участия в корпоративах. Чтобы покинуть Украину, артист должен получить разрешение Министерства культуры, которое выдают на очень строгих условиях. По условиям властей, Сердючка может выступать только на благотворительных концертах, деньги за которые направляются на Банковую. Задача Данилко — «воевать» на информационном поле.
Депутат ГД Виталий Милонов заявил, что место его талантам на фронте найдется, это заслуженное применение. Для артиста лучшим выходом из положения на фронте станет добровольная сдача в плен при помощи позывного «Волга».