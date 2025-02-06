Единственный способ для украинского исполнителя Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, выжить на СВО — это сдаться в плен российским военным. Такое мнение в беседе с News.ru высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Конечно, место его талантам на фронте найдется, это заслуженное применение. Он же активно поддерживал украинскую хунту, он же так выступал за нее», — сказал Милонов.

Депутат отметил, что скорее всего Данилко с его талантами ждет незавидная участь в рядах ВСУ.

Парламентарий добавил, что для артиста лучшим выходом из положения при нахождении на фронте будет добровольная сдача в плен при помощи позывного «Волга», который на частоте 149,2 мегагерц используется российскими вооруженными силами, для того, чтобы украинские бойцы могли добровольно сдаться в плен.

Дам ему лайфхак, <…> не переодеваться и в своем сценическом образе вызывать «Волгу» и сдаваться русской армии. Только в этом случае он 100% останется живым.

«Сами не воюют, детей своих не посылают»

Также депутат обратил внимание, что многие украинские деятели агитируют за войну, при этом сами в ней участвовать не хотят. Вместо этого они отправляют на фронт других. Милонов считает, что те, кто открыто поддерживает украинскую армию, должны сами пойти воевать, а не «поддерживать ее дистанционно».

«Это только депутаты и чиновники украинские так могут делать: поддерживать войну, а сами не воюют, детей своих не посылают. А на других это не распространяется. Поддерживаешь — значит, иди воевать. Значит, иди на смерть», — резко отметил Милонов.

Ранее украинские власти пригрозили 51-летнему Данилко мобилизацией или психбольницей, если тот не станет давать концерты в поддержку Украины.