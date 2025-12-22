«Родители потеряли квартиру». Волочкова призналась, что оказалась жертвой «схемы Долиной»

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что ее семья стала жертвой аферистов, когда ей было 17 лет. Об этом артистка рассказала MK.RU .

«С мошенниками у меня была своя история. Мои родители потеряли квартиру, когда мне было 17 лет, и мы остались на улице, это было в Санкт-Петербурге. Причем нас обманула именно папина знакомая — маклер», — поделилась своей историей балерина.

Это произошло, когда родители решили ей помочь с жильем, обменяв двухкомнатную квартиру в Выборгском районе на однокомнатную в центре Санкт-Петербурга. Волочкове тогда оставался год до окончания Академии русского балета имени Вагановой, но ее уже приняли солисткой в Мариинский театр.

По словам балерины, отец продал даже свое место в гараже. Вырученные средства передали маклеру, которая на следующий день им заявила, что ее якобы ограбили бандиты. Только вот нападавших так и не нашли, а семья артистки осталась на улице и была вынуждена переехать в коммуналку.

Волочкова уверена, что никакого ограбления не было, а маклер просто провернула аферу. Нынешние звонки от мошенников, по ее словам, просто ерунда по сравнению с ее опытом.

