Долину предупредили о риске остаться еще без двух квартир

Адвокат Бенхин: Долина может лишиться еще двух квартир, на этот раз в Латвии

Певица Лариса Долина может потерять две квартиры в Латвии. Из-за санкций Евросоюза она не может пользоваться своей заграничной недвижимостью, сообщил в беседе с изданием «Абзац» адвокат Александр Бенхин.

Он уточнил, что квартиры артистки попали под заморозку, поэтому у нее нет возможности оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги или продать жилье.

«Поскольку копятся долги за ЖКХ, дальше эксплуатирующая компания или муниципалитет могут подать в суд и конфисковать имущество за долги», — объяснил Бенхин.

По словам адвоката, если Долина попросит уплатить долги третьи лица, то это расценят как уголовное преступление. Под статью подпадет переоформление или продажа квартир через посредников.

Однако артистка может избежать национализации, если будет судиться с Латвией, чтобы снять санкции. И это будет для нее единственным выходом. Для этого Долиной придется нанять специального европейского адвоката.

Верховный суд России отказал Ларисе Долиной в оспаривании сделки по продаже квартиры и оставил жилье Полине Лурье. Теперь певицу и ее родных ждет рассмотрение иска на выселение из занимаемой квартиры.