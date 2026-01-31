Родители Юлии Началовой навестили ее могилу в день 45‑летия

Близкие певицы Юлии Началовой посетили ее могилу на Троекуровском кладбище в день, когда артистке исполнилось бы 45 лет. Об этом сообщило издание StarHit .

Мать Началовой рассказала, что часто бывает у памятника дочери и до сих пор тяжело переживает утрату.

«Мы каждую неделю приезжаем к ней. В такие даты особенно. Как еще можно провести такой день? Приехать, почтить память. Верочка тоже была с нами, друзья, знакомые, поклонники приезжали даже из других городов», — поделилась Таисия Началова.

Отец певицы обратил внимание на то, что могила дочери редко пустует. Сотрудники кладбища говорили ему, что поклонники Началовой регулярно приходят к месту захоронения, приносят цветы и не теряют интереса к памяти об артистке.

К памятнику Началовой одной из первых приехала Лариса Долина. В семье считают, что она была для певицы родной душой и всегда подчеркивала ее уникальную музыкальность. Их дружба привела к тому, что народная артистка стала крестной мамой единственной дочери Юлии — Веры Алдониной.

Родители Началовой отметили важность искреннего отношения близких и друзей к их дочери. Они ценят, что ее имя действительно чтут и не пытаются использовать его ради собственного пиара.

Ранее на могиле Виктора Цоя обнаружили тело его поклонницы. По предварительным данным, ее смерть не носила криминальных характер.