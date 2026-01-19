Фанатка Виктора Цоя скончалась на его могиле

На могиле рок-музыканта Виктора Цоя нашли тело женщины. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера, сообщила «Фонтанка» .

«Все произошло накануне вечером на Богословском кладбище в Петербурге. Умершей фанатке лидера группы „Кино“ было 47 лет», — уточнил источник издания.

По его информации, с женщиной были двое друзей. Все они приехали, чтобы посетить могилу любимого рок-музыканта. Знакомых погибшей доставили в полицию для выяснения обстоятельств. По предварительной версии, смерть фанатки Цоя мог спровоцировать алкоголь.

Ранее девушка из Санкт-Петербурга похвасталась в соцсетях, как вместе с парнем осквернила могилу матери, бабушки и семилетней сестры. Треш-блогерша оставила в личном канале аудиосообщения с рассказом о том, как она занималась сексом на семейной могиле в Сестрорецке. Когда подписчики осудили выходку, она попыталась удалить пост.