Рианна посетила фестиваль на Барбадосе в провокационном карнавальном наряде

Певица Рианна пришла на фестиваль на Барбадосе в карнавальном наряде из камней

IMAGO/Jeffrey Mayer
Фото: IMAGO/Jeffrey Mayer/Global Look Press

Певица Рианна посетила фестиваль Crop Over на Барбадосе. Она произвела фурор в откровенном наряде из блестящих камней. Фотографии звезды опубликовало издание Page Six.

Рианна ежегодно посещает фестиваль в своей родной стране и каждый раз подбирает яркий и провокационный образ. В этот раз приклеенные к телу драгоценные камни имитировали облегающий комбинезон, а на голове расположилась массивная корона. Наряд дополнили огромные крылья с разноцветными перьями.

Имя автора наряда знаменитость не уточнила.

Ранее Рианна призналась, что после рождения второго сына столкнулась с облысением. В итоге артистка стала более творчески подходить к созданию причесок, что вернуло ей любовь к себе.

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