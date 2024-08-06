Рианна посетила фестиваль на Барбадосе в провокационном карнавальном наряде

Певица Рианна пришла на фестиваль на Барбадосе в карнавальном наряде из камней

Певица Рианна посетила фестиваль Crop Over на Барбадосе. Она произвела фурор в откровенном наряде из блестящих камней. Фотографии звезды опубликовало издание Page Six .

Рианна ежегодно посещает фестиваль в своей родной стране и каждый раз подбирает яркий и провокационный образ. В этот раз приклеенные к телу драгоценные камни имитировали облегающий комбинезон, а на голове расположилась массивная корона. Наряд дополнили огромные крылья с разноцветными перьями.

Имя автора наряда знаменитость не уточнила.

Ранее Рианна призналась, что после рождения второго сына столкнулась с облысением. В итоге артистка стала более творчески подходить к созданию причесок, что вернуло ей любовь к себе.