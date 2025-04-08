Рианна отправилась за продуктами и спровоцировала новые слухи о третьей беременности

Американская исполнительница Рианна подогрела слухи о третьей беременности. На этот раз поклонники застали ее в продуктовом магазине. Видео опубликовало издание Super .

На опубликованных в Сети кадрах видно, как певица в мешковатой одежде прогуливалась по супермаркету и сосредоточенно выбирала продукты. Однако на выходе из магазина ее расслабленности не осталось и следа: Ри начала активно прикрывать живот и поспешила поскорее сесть в автомобиль.

Недавно фанаты артистки бурно обсуждали ее возможную третью беременность. Она посетила мероприятие своего бренда косметики Fenty Beauty, и поклонники обратили внимание, что на некоторых снимках и видео с этого вечера фигура Рианны выглядит довольно изменившейся.

Около пяти лет звезда состоит в отношениях с рэпером A$AP Rocky. Они впервые стали родителями в 2022 году. У пары родился мальчик RZA Ательстон Майерс. Еще через год у музыкантов появился второй сын — Риот Роуз Майерс. Рианна неоднократно говорила о том, что мечтает родить еще и дочку.