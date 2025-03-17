Нового альбома не дождетесь никогда. Кажется, Рианна ждет третьего ребенка

Пользователи социальных сетей бурно обсуждают возможную третью беременность американской исполнительницы Рианны. Слухи спровоцировали в Instagram* фото и видео с ее недавнего выхода на публику.

Певица посетила мероприятие ее бренда косметики Fenty Beauty. Для вечера она выбрала бежевое облегающее платье, собранные волосы и макияж в шоколадных оттенках.

На некоторых кадрах фигура Рианны выглядит довольно изменившейся. Особенно поклонники обратили внимание на видео, на котором артистку, оборачивающуюся в флаг родного Барбадоса — в этом ролике отчетливо виднелся округлившийся живот.

Сама певица никак не прокомментировала слухи о грядущем пополнении в семье, однако в комментариях фанаты уже осыпают ее поздравлениями. Некоторые, напротив, сетуют, что Рианна совсем погрязла в материнстве и детях и новый альбом придется ждать еще очень долго. Последняя ее пластинка, Anti, вышла почти десять лет назад — в 2016 году.

Американская звезда с 2020 года состоит в отношениях с рэпером A$AP Rocky. Спустя два года они впервые стали родителями. У пары родился мальчик RZA Ательстон Майерс. Еще через год у музыкантов появился второй сын — Риот Роуз Майерс. После этого Рианна неоднократно говорила о том, что мечтает родить дочку.

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