«Резкая боль в пикантном месте». Влад Кадони признался, почему оставил работу

Бывший ведущий проекта «ДОМ-2» Влад Кадони покинул съемки из-за серьезного ухудшения здоровья. Об этом он рассказал в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

По его словам, он с трудом может ходить, сидеть и лежать из-за проблем с позвоночником. Проблемы начались в 2020 году.

Экстрасенсу диагностировали кокцигодинию. Это патологическое состояние, которое проявляется регулярными и изнуряющими болями в области копчика и прямой кишки. Кадони уже перенес две операции на позвоночник, но они не помогли. Он понимает, что эта проблема никогда не решится.

Он признался, что с того времени, как он переболел коронавирусом, то больше ни дня серьезно не болел. Иммунитет у него хороший, но с этой бедой справиться не смог.

«Врачи говорят, что никто не знает, из-за чего это заболевание берется. При этом варианты лечения у всех разные. Да и все они, к сожалению, бесперспективные», — сказал Кадони.

Он добавил, что перепутал эту болезнь с геморроем, поэтому долго тянул с лечением. Потом и врачи долго не могли поставить верный диагноз.

«Началось все с того, что сидел на съемках и в какой-то момент встал, а у меня резкая боль сзади в пикантном месте», — рассказал он.

Когда стало ясно, что боль из-за копчика, то испробовали все, начиная с ударно-волновой терапии и уколов в кость и заканчивая курсом стероидов и выжиганием нервов вокруг копчика. Сейчас он спасается только обезболивающими.

Кадони унаследовал дар ясновидения от матери Елены Голуновой, а медиума — от бабушки. Телеведущий считается одним из завидных холостяков.