Сегодня 02:13 Из черного мага в любовники. Одержимый славой Влад Кадони рассказал о необычном детстве и ссоре с Бузовой 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

Отношения

Экстрасенсы

Шоу Дом-2

Телевидение

Шоу-бизнес

Влад Кадони прославился благодаря шоу «Битва экстрасенсов», хотя победу не одержал. Затем дважды приходил на «Дом-2», так и оставшись одиноким. Карьера и личная жизнь черного мага — в материале 360.ru.

Влад Кадони: биография Экстрасенс-телеведущий родился в Новосибирске 28 августа 1986 года. Его настоящее имя — Виктор Голунов. Женщины в его семье занимались магией, мать — Елена Голунова — унаследовала дар ясновидения и медиума от бабушки. Мальчик родился, когда матери исполнилось 18 лет. Она забеременела от 35-летнего бандита, которого вскоре убили в разборках. В будущем у Кадони появились три младших брата и сестра, отца он узнать не успел.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Голунова с детства посвящала сына в эзотерику. По вечерам она усаживала его напротив и по четыре часа рассказывала о душе, страданиях, влиянии эмоций на человека. С 13 лет начала практические занятия: приглашала «подопытных» и просила провести диагностику. «Никаких черных платьев, красных губ. Обычная советская кухня с двумя необычными советскими гражданами», — рассказывал Кадони. Шоу «Битва экстрасенсов» Переехав в Москву, Кадони стал зарабатывать на мистических способностях и в 23-летнем возрасте подался на телевидение. В «Битве экстрасенсов» на ТНТ он участвовал дважды — в шестом сезоне в 2008 году и в 11-м в 2011 году. Первая попытка оказалась провальной: парень не прошел в финал и нажил врага в лице ведущего-иллюзиониста Сергея Сафронова.

Я считаю, что слишком рано тогда пошел на «Битву». И цели были не те. Мне немного стыдно за то, как я себя в том возрасте показал. <…> А если говорить честно, медийность для меня тогда была важнее каких-либо талантов. Телевидение было для меня болезнью. Влад Кадони

Вторая попытка завершилась выходом в финал и третьим местом. Затем на шоу пришла его мать, заняв второе место в 13-м сезоне. Шоу «Дом-2» с Владом Кадони На телестройке экстрасенс прослыл большим скандалистом. С самого начала он объявил на лобном месте, что пришел доказать отсутствие экстрасенсорных способностей у Венцеслава Венгржановского. Кадони позиционировал себя как черного мага, его оппонент — как белого. В итоге тьма победила. Экстрасенс закрутил роман с Нелли Ермолаевой и даже успел заселиться в VIP-дом, но она сбежала в городские квартиры к Никите Кузнецову, а впоследствии вышла за него замуж. Затем Кадони соблазнил бывшую возлюбленную Венгржановского Инну Воловичеву. Отношения не заладились — партнер постоянно указывал на ее недостатки. Похудев, она сама инициировала расставание.

Фото: Шоу «Дом-2. Город любви» / RuTube

Будучи участником проекта, Кадони прославился как большой интриган, много конфликтовал с Ириной Агибаловой и Рустамом Солнцевым. Он продержался на «Доме-2» с 2009 по 2011 год, ушел на «Битву экстрасенсов» и в 2015 году вернулся в качестве соведущего. Нашел новую любовь — Ксению Шаповал. Ради него девушка ушла с проекта, но их отношения не сложились. Ссора Кадони с Бузовой Работая бок о бок в «Доме-2», ведущие проекта сдружились. Кадони даже признавался в симпатии к Ольге Бузовой. После переезда телестройки с ТНТ на телеканал «Ю» в 2022 году он ушел из обоих проектов, не сойдясь с руководством в финансовом вопросе.

Интересно В 2019 году попал в список номинантов на премию «ТЭФИ» в категории «Ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма». В 2019 году попал в список номинантов на премию «ТЭФИ» в категории «Ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма».

Кадони писал в соцсетях, что надеялся сохранить хорошие отношения с соведущими. Однако Бузова сожгла мосты. В Сети ходили слухи, что она взъелась на команду за приглашение новым ведущим Давида Манукяна — своего бывшего парня. Кадони же заявил, что она просто подставила всех в первый съемочный день на новом телеканале: объявила, что не приедет, когда Ксения Бородина уже сидела в гримерке, а ночью отписалась от коллег в соцсетях. «Да она просто вычеркнула меня из жизни! За спиной говорила, что не хочет вести программу со мной, а при мне улыбалась. Больше всего меня обидело то, что мне прислали ее аудиосообщение, где она по мне так прокатывается. А самое главное — она называла меня „этот“», — рассказал экстрасенс. Личная жизнь Кадони Экстрасенсу приписывали роман с режиссером Валерией Гай Германикой. Сам он заявлял, что отношения промчались, как электричка, каких было много в его жизни. Кинематографистка же все отрицала, утверждая, что лишь сняла Кадони в сериале «Краткий курс счастливой жизни».

Фото: Валерия Гай Германика. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

В 2010 году он встретил экс-продюсера «Битвы экстрасенсов» Анну Девицкую. Они встречались больше шести лет, Кадони дважды делал предложение руки и сердца, но получил отказ. Любовь сошла на нет. После краткосрочных отношений с участницей «Дома-2» Шаповал экстрасенс объявил о паузе в личной жизни. Затем он встретил сотрудницу банка Марию, свозил в Турцию и на время съехался. До загса снова не дошло: Кадони признавался, что в быту с ним трудно, поэтому девушка периодически переезжала к себе. К 2024 году он снова остался один. Влад Кадони сейчас Вместе с матерью в 2013 году экстрасенс зарегистрировал компанию «КАДИ» по продаже оберегов, книг и предоставлению эзотерических услуг, но спустя время вышел из семейного бизнеса. Когда телекарьера пошла в гору, он открыл парфюмерный бутик «Кадони Studio». Заговоренные ароматы продавались в торговом центре «Никольский Пассаж» по 18 тысяч рублей за 50 миллилитров.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Доходы позволили продать ипотечную квартиру и взять новый кредит на строительство дома в Подмосковье. Таунхаус обошелся ему в 28 миллионов рублей, а к 2023 году его стоимость выросла до 52 миллионов. Кадони обзавелся целой командой помощников. Вопреки моде на «упаковку», маг отказался запускать онлайн-курсы, потому что это слишком затратно. Он перешел на телеканал ТВ-3 — сначала в шоу «Наследники и самозванцы», а затем в собственное «Кадони-шоу», выпустив три сезона на 75 серий.