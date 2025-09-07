Режиссера «Слова пацана» внесли в базу «Миротворца»

Российского режиссера и продюсера Жору Крыжовникова включили в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Режиссер нашумевшего сериала «Слово пацана» попал в реестр за «нарушение госграницы с целью проникновения в Крым» и якобы незаконную коммерческую деятельность в республике.

В базе уточнили, что Крыжовников в 2021 году участвовал в съемках проекта «Ваша честь» на крымской территории. В реестр «Миротворца» режиссера внесли в декабре 2021 года.

Ранее на ресурсе появилось имя актера Романа Попова, снимавшегося в сериале «Полицейский с Рублевки». В базе «Миротворец» его назвали «военным преступником» и «сообщником преступлений против украинской нации». Также его обвинили в «нарушении границы страны».