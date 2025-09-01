Звезда «Полицейского с Рублевки» Попов попал в базу «Миротворца»

Актера Романа Попова, исполнившего роль Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», добавили в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщил « Постньюс ».

По версии авторов ресурса, артист фигурирует как «военный преступник» и «сообщник преступлений против украинской нации». Помимо этого, на сайте говорится, что Попов якобы покушался на независимость и границы страны, участвовал в геноциде украинцев. Причиной послужило прошлогоднее интервью актера, в котором он рассказывал о личном опыте нахождения в зоне специальной военной операции.

Напомним, недавно артист рассказал о возвращении онкологического заболевания головного мозга. Он отметил, что болезнь вернулась спустя семь лет после начала терапии.

* — ресурс признан экстремистским на территории РФ.