Режиссера «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполу госпитализировали

Знаменитого американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован в одно из отделений римского госпиталя Tor Vergata. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на собственные источники.

Режиссеру 86 лет. Он приехал в Италию еще в июле, чтобы принять участие в Magna Grecia Film Festival в Калабрии. Здесь Коппола представлял свою последнюю работу — амбициозную картину «Мегалополис».

Кроме того, часть лета Коппола провел на Апеннинах в поисках локаций для нового фильма, съемки которого запланированы на осень.

Кинематографист известен своей тесной связью с Италией: его дед был родом из города Бернальда, а сам Коппола уже много лет регулярно приезжает туда.

У режиссера в стране есть собственный исторический особняк, который переоборудован под отель.

Ранее умер советский актер и режиссер Эльчин Эфендиев.