Умер советский актер и режиссер Эльчин Эфендиев

В Баку скончался советский и азербайджанский писатель, актер, режиссер, драматург и общественный деятель Эльчин Эфендиев. О его смерти сообщил портал Oxu.az со ссылкой на Минкультуры Азербайджана.

Эфендиеву было 82 года. Вызов скорой поступил 3 августа. По прибытии медики констатировали смерть писателя. Прощание состоялось сегодня, 4 августа, в Азербайджанском государственном театре юного зрителя.

Эльчин Эфендиев родился 13 мая 1943 года в Баку. Он был ярким представителем литературного поколения «шестидесятников» и внес огромный вклад в развитие азербайджанской литературы и культуры.

Среди его известных произведений — «Махмуд и Марьям», «Белый верблюд», «Голова», «Знаменосцы». Был автором сценариев для таких картин, как «Первая любовь Балададаша», «Удар в спину», «Дачный сезон» и других.

На днях в возрасте 72 лет скончался актер кино и театра Виктор Бутов, известный по эпизодическим ролям в фильмах «Побег из тюрьмы», «Вторжение» и «Битва трех королей».