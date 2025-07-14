Режиссера Юрия Мороза похоронят 16 июля на Ваганьковском кладбище в Москве

Прощание с режиссером и актером Юрием Морозом состоится 16 июля в Большом траурном зале московской Центральной клинической больницы № 1. Продюсера похоронят на Ваганьковском кладбище, сообщила в Telegram-канале его супруга, актриса Виктория Исакова.

Она поблагодарила всех за поддержку в это сложное для семьи время.

«Как вы уже знаете, сегодня от нас ушел наш прекрасный Юрочка! Никак иначе мы его не называли. Наши сердца полны любовью и благодарностью за каждую минуту, проведенную вместе», — написала артистка.

Исакова уточнила, что гражданская панихида начнется в Большом траурном зале ЦКБ № 1 в 10:00. Отпевание пройдет в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище, на нем будут присутствовать только родные и близкие.

Юрий Мороз умер от рака поджелудочной железы на 69-м году в ночь на 14 июля. Этот диагноз ему поставили в 2023 году. В последнее время состояние продюсера сильно ухудшилось.