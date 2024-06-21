Режиссера «ДМБ» Качанова признали иноагентом

Минюст России внес в список иноагентов кинорежиссера Романа Качанова*, известного по работе над фильмами «ДМБ» и «Даун Хаус». Информацию об этом опубликовали на официальном сайте ведомства.

По данным министерства, Качанов* выступал против проведения специальной военной операции, отождествлял Россию с террористической организацией. Также он распространял недостоверные сведения о ВС РФ. Кроме того, режиссер участвовал в распространении материалов иностранных агентов.

В список иноагентов также попали правозащитник Алексей Прянишников*, политтехнолог Сергей Антонов* и муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Владимир Волохонский*.

Ранее стало известно, что Минюст внес в реестр иноагентов юмориста и блогера Данилу Поперечного*, который сейчас живет в США. Он распространял фейки о российских военных.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.