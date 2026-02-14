Режиссер «Слова пацана» намекнул на продолжение сериала

Режиссер Жора Крыжовников намекнул на возможное продолжение сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В Instagram* он опубликовал кровавую двойку на черном фоне.

Крыжовников также отметил актеров Рузиля Минекаева, Леона Кемстача, Сергея Бурунова и Анастасию Красовскую. Стало понятно, что они точно снимутся во втором сезоне нашумевшего сериала о лихих 90-х.

Прошлой осенью появились новости о кастинге, но Анна Пересильд тогда опровергла эту информацию. При этом сам режиссер признавался, что планировал снять три сезона, потому что 1989, 1991 и 1993 годы разительно отличались, фактически — это были разные миры. Если в 1989-м ребята были просто хулиганами, то в 1991-м они превратились в настоящих бандитов, сражающихся за деньги.

Ранее известный киновед Всеволод Коршунов заявлял, что Крыжовников делает жесткое кино, провоцирует зрителя, его картины наполнены социальной критикой.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.