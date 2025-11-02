Киновед Коршунов заявил, что Крыжовников делает жесткое кино и провоцирует зрителя

Одним из наиболее ярких представителей кинематографистов из Нижегородской области является режиссер Жора Крыжовников, известный своим нестандартным подходом и способностью вызывать полярные реакции зрителей — от восторгов до негодования. Объяснить успех Крыжовникова попытался известный киновед, сценарист и доцент ВГИК Всеволод Коршунов в беседе с NewsNN.ru .

По словам эксперта, режиссер продолжает традицию жанра сатирического кино, редко вызывающего положительные эмоции у большинства зрителей. Своему стилю и мировоззрению он обязан учебе у мастера экрана Марка Захарова, прославившегося картинами «Обыкновенное чудо» и «Стоянка поезда — две минуты».

«Они наполнены социальной критикой. А российский зритель не любит смотреться в зеркало. Крыжовников делает жесткое кино. Он провоцирует зрителя», — отметил киновед.

В заключение темы он назвал сериал «Слово пацана» выдающимся произведением.