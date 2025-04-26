Режиссер Сергей Гинзбург в четвертый раз станет отцом в 64 года

Семью режиссера Сергея Гинзбурга и актрисы Ольги Виниченко ждет пополнение к пятилетию брака. Об этом будущая мама рассказала в комментарию изданию StarHit .

Она пояснила, что узнала о беременности во время отдыха в Армении, куда уехала вместе с подругой.

«Я себя плохо чувствовала, тянуло живот, болела спина, грудь. Подруга предложила сделать тест на беременность, у нее в чемодане лежит все на все случаи жизни. Я, не понимая зачем, согласилась — и была совершенно потрясена этой незабываемой новостью», — рассказала Виниченко.

Актриса добавила, что уже знает пол ребенка — у нее родится мальчик. Имя пара выбрала, но держит в секрете. Для 64-летнего Сергея Гинзбурга это будет четвертый сын. Остальные дети у кинодеятеля родились в других браках.

Накануне российская фигуристка Алена Косторная объявила о своей беременности. Спортсменка опубликовала в Telegram-канале видео. На нем спортсменка вместе с супругом Георгием Куницей надели бейсболки с надписями «мама» и «папа».