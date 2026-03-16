Режиссер Пол Томас Андерсон получил два «Оскара» — в номинациях «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший режиссер» за свою картину «Битва за битвой». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Его картина «Битва за битвой» победила в четырех номинациях. До этого фильм победил в категории за лучший кастинг, и актер Шон Пенн получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Также картина Андерсона взяла награду в номинации «Лучший монтаж».

В номинации на лучшего режиссера также участвовали Хлоя Чжао с картиной «Гамнет», Джош Сэфди с «Марти Великолепный», Райан Куглер с фильмом «Грешники» и Йоаким Триер с «Сентиментальной ценностью».

Ранее на красной дорожке премии отметилась актриса Белла Торн, появившаяся в черном будуарном платье от Gucci. Ее образ запомнился благодаря прозрачным тканям, наслаивавшимся друг на друга, и рукавами, декорированными черными перьями.