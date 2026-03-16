Актриса Белла Торн пришла на «Оскар» в будуарном образе

В Лос-Анджелесе открылась 98-я церемония вручения премии «Оскар», проходящая в Dolby Theatre. Один из трендов мероприятия – «голые» платья – поддержала актриса Белла Торн, сообщил телеграм-канал Super.ru .

Артистка смогла удивить, представ в откровенном образе на красной дорожке.

«Первое «голое» платье «Оскара-2026» ожидаемо на счету Беллы Торн», – отметили авторы канала.

На красной дорожке Торн предстала в черном будуарном образе Gucci. Прозрачные ткани с логотипом бренда наслаивались друг на друга, а рукава были деликатно оформлены черными перьями.

Они напомнили, что несколько лет назад хакеры массово сливали снимки с обнаженными звездами в Сеть. Торн, получившая от них угрозы, выложила собственные нюдсы в соцсети X.

Актриса тогда довольно жестко высказалась в подписи к фото, заявив хакеру «пошел ты и власть, которой ты, по-твоему, обладаешь надо мной». Она также пообещала написать об этом в своей книге. Хакера-неудачника же задержала полиция.

