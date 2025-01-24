Режиссер номинированного на «Оскар» «Вора» попал в больницу

Shot: Чухрай попал в больницу с сильной слабостью и головокружением

Режиссер номинированного на «Оскар» фильма «Вор» Павел Чухрай попал в больницу. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации источника канала, Чухрай пожаловался на головокружение и сильную слабость, при обследовании ему диагностировали гипогликемию. Это опасное состояние, при котором уровень сахара в крови падает до очень низкого уровня.

«Без своевременной помощи [гипогликемия] может привести к нарушениям работы мозга и к остановке сердца. Режиссеру выписали курс препаратов и отправили на амбулаторное лечение», — уточнил собеседник Shot.

Павел Чухрай является руководителем секции режиссуры Российской академии кинематографических искусств. Его фильм «Вор» в 1997 году номинировали на «Оскар» и «Золотой глобус» как лучшую киноленту на иностранном языке.

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