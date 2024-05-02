Режиссер Юрий Быков признался, что потребительски относился к женщинам | 360°

Знаменитости 02 мая 2024, 15:11 Режиссер Юрий Быков признался, что потребительски относился к женщинам Режиссер фильма «Метод» Быков признался в потребительском отношении к женщинам РИА «Новости»

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Режиссер Юрий Быков откровенно рассказал о своем потребительском отношении к женщинам. Он признался в этом в беседе с kp.ru.

В фильме режиссера Полины Лазаревой «Чайка» Быков сыграл персонажа, который напомнил ему самого себя. Его герой оказался втянут в любовный треугольник.

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«Вот я в своей жизни всегда достаточно потребительски относился к женщинам», — поделился артист.

По мнению Быкова, фильм снят женщиной и потому может показывать мужчин в невыгодном свете. Однако «тройственные союзы» могут быть выгодны представителям обоих полов. Своего персонажа, тем не менее, он назвал «чудаком на букву „м“».

«У меня был товарищ, он говорил, что можно жить с одной женщиной, с двумя, с тремя, хоть со всеми на свете. Главное не испытывать чувства вины, и чтобы все эти женщины были счастливы и улыбались. Если не можешь сделать ни одну счастливой, то, наверное, лучше отойти в сторону», — отметил режиссер.

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