Режиссер Игорь Николаев умер в Москве

В Москве на 82-году жизни скончался режиссер Игорь Николаев. Об этом сообщил «Бизнес Online» со ссылкой на источник.

По предварительной информации, кинематографист умер в реанимации одной из столичных клиник. Причины смерти не уточняются.

Прощание с режиссером состоялось в четверг, 28 августа. Его тело кремировали.

Игорь Николаев (настоящая фамилия — Калинаускас) окончил Государственное театральное училище имени Щукина. С 1970 по 1984 год ставил спектакли в театрах Астрахани, Минска и Вильнюса. Среди его работ — «Юродия» по Достоевскому и «Дракон» Шварца.

