Названа причина смерти композитора Родиона Щедрина

Композитор Родион Щедрин скончался из-за обострившихся болезней. Об этом РИА «Новости» сообщили в российском генконсульстве в Бонне.

Музыканта не стало 29 августа в 01:20 по местному времени (00:20 по московскому) в клинике Богенхаузен в Мюнхене. Ему было 92 года.

«Родион Щедрин скончался вследствие обострившихся заболеваний, связанных с почтенным возрастом», — рассказали в ведомстве.

Собеседник агентства добавил, что близкие композитора рассматривают возможность кремации и доставки праха на родину.

Заслуженный артист России дирижер Феликс Коробов назвал смерть Щедрина трагедией для российской культуры. По его словам, Родион Константинович был не только уникальным композитором, но и феноменальным человеком.