Названа причина смерти композитора Родиона Щедрина
Причиной смерти композитора Щедрина стали обострившиеся заболевания
Композитор Родион Щедрин скончался из-за обострившихся болезней. Об этом РИА «Новости» сообщили в российском генконсульстве в Бонне.
Музыканта не стало 29 августа в 01:20 по местному времени (00:20 по московскому) в клинике Богенхаузен в Мюнхене. Ему было 92 года.
«Родион Щедрин скончался вследствие обострившихся заболеваний, связанных с почтенным возрастом», — рассказали в ведомстве.
Собеседник агентства добавил, что близкие композитора рассматривают возможность кремации и доставки праха на родину.
Заслуженный артист России дирижер Феликс Коробов назвал смерть Щедрина трагедией для российской культуры. По его словам, Родион Константинович был не только уникальным композитором, но и феноменальным человеком.