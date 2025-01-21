Режиссер фильма «Вальсирующие» Бертран Блие умер в 85 лет

Режиссер Бертран Блие умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщило издание France 24 .

«Он мирно скончался дома в Париже, в окружении жены и детей», — сообщил сын кинематографиста.

Бертран Блие — французский киноактер, кинорежиссер, сценарист и писатель. Он родился в 1939 году в семье актера Бернара Блие, который в последствии снимался вомногих фильмах сына. Широкую известность среди зрителей режиссер приобрел благодаря фильмам «Вальсирующие» и «Холодные закуски». За киноленту «Приготовьте носовые платки» Бертран Блие получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Ранее во Франции умер известный режиссер Жанно Шварц. Его сын рассказал, что кинематографист скончался 14 января от дыхательной недостаточности. До этого он находился в Центральной больнице города Лош.