Умер режиссер «Челюсти 2» и «Сверхъестественного» Жанно Шварц

Известный кинорежиссер Жанно Шварц умер во Франции. Ему было 87 лет, сообщило издание The Hollywood Reporter.

Сын кинематографиста Саша Шварц рассказал журналистам, что отец умер 14 января от дыхательной недостаточности. До этого он находился в Центральной больнице города Лош.

Шварц работал в кино около 60 лет. Он принимал участие в создании такие картин, как «Челюсти 2», «Санта-Клаус: Фильм», «Супергерл». Также Жанно Шварц снимал некоторые эпизоды популярных сериалов «Анатомия страсти», «Сумеречная зона», «Тайны Смолвиля» и «Сверхъестественное».

Коллеги режиссера выразили соболезнования его семье. Звезда фильма «Джеймс Бонд» Джейн Сеймур отметила, что работа со Шварцем изменила ее жизнь. Актриса добавила, что он был блестящим режиссером и добрым человеком, который подарил миру множество вневременных историй.