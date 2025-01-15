Актер сериала «Мент в законе» Олег Бойко умер после неудачной операции

Российский актер Олег Бойко умер в 57 лет. Он скончался в стенах больницы, где находился последний месяц. Об этом сайту «Аргументы и факты» рассказала его сестра Варвара.

«У него была неудачная операция на сердце, ставили шунт. Около месяца был в реанимации больницы №67», — сказала она, добавив, что запомнит брата как невероятного человека.

Прощание с артистом пройдет 15 января в Москве в крематории Хованского кладбища. Траурная церемония начнется в 13:30.

Бойко запомнился зрителям ролями в сериалах «Мент в законе», «Особый случай», «Морозов», «Пятницкий» и других. Также большую роль в его жизни занимала театральная сцена — актер служил в Рыбинском драматическом театре в Ярославской области.