Режиссер Александра Франк потеряла ребенка после нападения на курорте

Режиссер Александра Франк, находившаяся на третьем месяце беременности, потеряла ребенка после нападения соседки на курорте. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» .

Франк приехала отдохнуть со своим мужем, шестилетним сыном и матерью в курортной комплекс в Ленинградской области. Однако их планы нарушили шумные соседи по коттеджу.

По словам режиссера, ночью одна из соседок проникла в дом и стала рыться в их вещах. Потом агрессивная женщина напала на мужа Фрак.

Кинорежиссер отметила, что охранники курорта не попытались остановить конфликт. В итоге супруг сам вывел дебоширку из их коттеджа.

Утром беременной женщине понадобилась помощь врачей из-за сильного недомогания. После УЗИ стало известно, что сердце плода остановилось. Теперь Франк предстоит операция.

Житель Смоленской области до смерти забил беременную сожительницу через несколько дней после участия в программе «Мужское/Женское».