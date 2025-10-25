Режиссер Александра Франк потеряла ребенка после нападения на курорте
Режиссер Александра Франк, находившаяся на третьем месяце беременности, потеряла ребенка после нападения соседки на курорте. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
Франк приехала отдохнуть со своим мужем, шестилетним сыном и матерью в курортной комплекс в Ленинградской области. Однако их планы нарушили шумные соседи по коттеджу.
По словам режиссера, ночью одна из соседок проникла в дом и стала рыться в их вещах. Потом агрессивная женщина напала на мужа Фрак.
Кинорежиссер отметила, что охранники курорта не попытались остановить конфликт. В итоге супруг сам вывел дебоширку из их коттеджа.
Утром беременной женщине понадобилась помощь врачей из-за сильного недомогания. После УЗИ стало известно, что сердце плода остановилось. Теперь Франк предстоит операция.
Житель Смоленской области до смерти забил беременную сожительницу через несколько дней после участия в программе «Мужское/Женское».