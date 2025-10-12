Сожитель до смерти забил беременную участницу «Мужского/Женского» после съемок

В Смоленской области мужчина жестоко избил беременную сожительницу через несколько дней после участия в программе «Мужское/Женское». Женщина скончалась от полученных травм, сообщил Telegram-канал Baza .

По информации источника, мужчина регулярно бил 28-летнюю женщину. Родные уговорили ее рассказать о побоях на съемках программы «Мужское/Женское», где она во всеуслышание заявила о жестоком обращении. При этом также участвовавший в шоу сожитель заявлял, что она заслужила такое отношение.

Спустя несколько дней после съемок движимый ревностью мужчина снова избил участницу программы — колотил стулом по телу и голове. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, но спасти не успели.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье об убийстве. Программу выпустили в эфире только спустя два месяца после смерти женщины.

Ранее челябинец задушил жену и три дня прятался на заводе.