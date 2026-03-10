Ревва решил продать роскошную недвижимость на Кипре

Shot: Александр Ревва выставил на продажу виллу на Кипре за 1,2 млн евро

Комик и актер Александр Ревва выставил на продажу двухэтажную виллу престижном районе Пиргос рядом с Лимасолом на Кипре. Об этом сообщил телеграмм-канал Shot .

Площадь недвижимости составляет 500 квадратных метров. Вместе с техникой и мебелью семья артиста рассчитывает выручить за него 1,2 миллиона евро, но за два месяца покупателя пока не нашлось.

В особняке есть четыре спальни, у каждой из них собственный выход на террасу. Особая планировка исключает пересечение хозяев с персоналом.

Вилла находится на участке в 4000 квадратных метров, на территории есть бассейн, гостевой домик, зона для барбекю, причал для лодки и большая парковка. Раньше Ревва сдавал особняк в аренду примерно за 8000 евро — около 727 тысяч рублей в месяц.

В мае 2025 года артист получил российский паспорт. Он родился в Донецке, а в 2000-е переехал жить в Москву.