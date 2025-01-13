Ресторан дочери Меладзе в Москве закрылся из-за многомиллионных убытков

Mash: ресторан дочери Меладзе в центре Москвы разорился и закрылся

В Москве разорился и закрылся ресторан, который принадлежал дочери певца Валерия Меладзе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Софья Меладзе открыла заведение под названием Omela на Остоженке в центре столицы в начале 2022 года. Ресторан предлагал посетителям блюда средиземноморской кухни. Также там работал бар.

В 2023 году хозяйка сменила трех шеф-поваров, но ее усилия по спасению бизнеса не увенчались успехом.

Заведение числилось за фирмой «Кафе Набоков». Чистый убыток по ООО составил 30 миллионов рублей.

На компанию Анастасии Ивлеевой, которая занимается производством закусок и газированных напитков, ранее подали в суд. ООО «Вильд Россия» потребовало от организации 13 399,80 евро (более 1,4 миллиона рублей) в связи с невыполнением договорных обязательств.