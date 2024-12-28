На Ивлееву снова подали в суд

На телеведущую Анастасию Ивлееву подали в суд. Информация об иске появилась в картотеке Арбитражного суда Москвы.

ООО «Вильд Россия» потребовало от компании Ивлеевой по производству закусок и напитков 13 399,80 евро (более 1,4 миллиона рублей) из-за невыполнения договорных обязательств.

В феврале 2021 года блогерша вместе с партнерами зарегистрировала ООО «Коленки пчелы», которое выпускает чипсы и газировку.

Певец Филипп Киркоров ранее заявил, что Анастасия Ивлеева не извинилась перед ним за «голую вечеринку», но он не держит на нее зла за это.

Музыкант признался, что попал на скандально известное мероприятие только потому, что хотел сделать ответный жест после помощи, оказанной ему однажды блогершей. По его словам, он очень быстро ушел с праздника.