«Решил я всем назло». Стас Барецкий сочинил песню о Пугачевой и Галкине | 360°

Знаменитости 17 мая 2024, 04:55 «Решил я всем назло». Стас Барецкий сочинил песню о Пугачевой и Галкине Барецкий сочинил песню о Пугачевой с Галкиным и их доме в деревне Грязь РИА «Новости»

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Шоумен Стас Барецкий сочинил песню о певице Алле Пугачевой и ее муже юмористе Максиме Галкине*. О композиции он рассказал изданию News.ru.

В тексте песни сказано, что Барецкий приобрел замок артистов в деревне Грязь и решил открыть там морг.

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«Думал, как мне повезло, тут решил я всем назло — замок взять в деревне Грязь, чтобы последний князь мне завидовал. <…> Морг решил я там открыть», — поется в композиции артиста.

Помимо этого, в песне автор пригласил Пугачеву прибыть в Россию для чаепития. Не оставил без внимания Барецкий и Галкина*, отметив, что на Родине юмориста ждут сотрудники ФСИН.

Ранее стало известно, что Галкин* до отношений с Пугачевой ухаживал за телеведущей Анастасией Чернобровиной. У пары даже был роман, который влюбленные старательно скрывали от публики.

* Признан иностранным агентом на территории России.