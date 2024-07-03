Решетова улетела из России после скандала с Алсу

Модель Анастасия Решетова улетела на отдых в Турцию вместе со своим другом, стилистом Алеко Надиряном. Соответствующие фотографии они опубликовали на своих страницах в социальной сети Instagram*.

На одной из фотографий знаменитости сидели вместе в автомобиле. Они показали только свои кроссовки и сумки. На другом снимке модель запечатлела вид на море в Бодруме вечером.

«Счастлива вернуться сюда снова. Расскажу обо всем немного позже. Сейчас время для отдыха. Несколько дней только для себя», — подписала фото Решетова.

Ранее Решетова сообщала, что у нее есть молодой человек. По ее словам, за последний год у нее сильно поменялось мнение об отношениях с женатыми мужчинами.

Модель считают причастной к разводу певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. На это намекнула сама артистка. Пара прожила в браке 18 лет и воспитывала троих детей.

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