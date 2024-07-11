Решетова показала фото с отдыха в облегающем платье и получила тонну хейта

Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова похвасталась фигурой. Она разместила в соцсети Instagram* фото с отдыха в Турции в облегающем платье.

Решетова позировала на берегу моря на фоне яхты. На ней было надето светлое длинное обтягивающее платье и такого же цвета накидка.

«Будрум — это всегда хорошая идея», — написала модель на английском языке.

Однако большая часть подписчиков обрушилась на Решетову с критикой из-за их скандала с певицей Алсу. Пользователи Сети обвинили именно модель в разводе артистки с бизнесменом Яном Абрамовым. Некоторые заявили, что разочаровались в девушке и пообещали отписаться.