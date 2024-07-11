Решетова показала фото с отдыха в облегающем платье и получила тонну хейта
Модель Анастасия Решетова снялась в Турции в облегающем платье
Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова похвасталась фигурой. Она разместила в соцсети Instagram* фото с отдыха в Турции в облегающем платье.
Решетова позировала на берегу моря на фоне яхты. На ней было надето светлое длинное обтягивающее платье и такого же цвета накидка.
«Будрум — это всегда хорошая идея», — написала модель на английском языке.
Однако большая часть подписчиков обрушилась на Решетову с критикой из-за их скандала с певицей Алсу. Пользователи Сети обвинили именно модель в разводе артистки с бизнесменом Яном Абрамовым. Некоторые заявили, что разочаровались в девушке и пообещали отписаться.
«Те, кто считает, что Анастасия не виновата, берите ее себе в близкие подруги», «Пятно поставила себе на всю жизнь», «Ведь знала, что он женат и трое детей», «Кто на этот раз оплатит это путешествие?» — отметили подписчики.
На днях телеведущая Лера Кудрявцева подтвердила роман Решетовой с Абрамовым. По ее словам, Алсу сильно страдала, узнав, что супруг встречается с моделью.
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