Решение в пользу ресторана Собчак по спору о товарном знаке оставили в силе

Суд по интеллектуальным правам подтвердил решение нижестоящего суда. Он освободил компанию «Манила», соучредителем которой является Ксения Собчак, от выплаты одного миллиона рублей частному предпринимателю. Также компания избежала обязанности сменить вывеску за нарушение прав на товарный знак. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — сообщается в карточке дела.

Индивидуальный предприниматель Вера Абель подала жалобу в СИП. Ответчиком по ее иску стало ООО «Манила», совладельцем которого является Ксения Собчак.

Абель, представляющая истца в споре, владеет комбинированным товарным знаком Veter, который включает сеть кофеен и онлайн-журнал. Ее иск к ООО «Манила» касался использования похожего до степени смешения знака (VETER) в названии и оформлении ресторана компании в Санкт-Петербурге.

Ранее Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал на Собчак в суд три иска с требованием взыскать задолженности по коммунальным платежам. Размер суммы не разглашается. Судебное заседание еще не назначено. Иски были поданы в суд 25 сентября.