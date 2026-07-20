«Решение далось непросто». Аделия Петросян ушла от Тутберидзе
Фигуристка Аделия Петросян сообщила об уходе из штаба Этери Тутберидзе
Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян объявила об уходе из штаба заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Фигуристка сделала официальное заявление в своем телеграм-канале.
«Это решение далось мне непросто. Я покидаю мой тренерский штаб. <… > Спасибо за потрясающие программы, за все наши победы и колоссальный опыт, который я получила рядом с вами», — написала спортсменка.
Источник РИА «Новости» сообщил, что Петросян поступила в ГИТИС и не проходила активную подготовку к сезону.
На прошлой неделе стало известно, что Аделия Петросян и еще семь российских фигуристов получили нейтральный статус для участия в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). В союзе заявили, что начиная с сезона 2026/2027 российские спортсмены будут допускаться к турнирам организации исключительно в нейтральном статусе.