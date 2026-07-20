«Решение далось непросто». Аделия Петросян ушла от Тутберидзе

Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян объявила об уходе из штаба заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Фигуристка сделала официальное заявление в своем телеграм-канале .

«Это решение далось мне непросто. Я покидаю мой тренерский штаб. <… > Спасибо за потрясающие программы, за все наши победы и колоссальный опыт, который я получила рядом с вами», — написала спортсменка.

Источник РИА «Новости» сообщил, что Петросян поступила в ГИТИС и не проходила активную подготовку к сезону.

На прошлой неделе стало известно, что Аделия Петросян и еще семь российских фигуристов получили нейтральный статус для участия в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). В союзе заявили, что начиная с сезона 2026/2027 российские спортсмены будут допускаться к турнирам организации исключительно в нейтральном статусе.