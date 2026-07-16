ISU присвоил нейтральный статус восьми российским фигуристам
Восемь фигуристов из России получили нейтральный статус для участия в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщили на сайте ISU.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно снял приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации международным федерациям по ограничению участия российских атлетов в соревнованиях.
ISU объявил, что начиная с сезона 2026/2027 российские атлеты будут допускаться к турнирам организации исключительно в нейтральном статусе. Его получили Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Маргарита Базылюк, Анна Фролова, Алина Горбачева, Григорий Федоров и парные фигуристы Виктория Двинина и Артем Петров. При этом в паре они не состоят.
Ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что практика возвращения российских спортсменов к мировым стартам продолжает расширяться.