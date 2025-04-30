Рэпера Тимати и модель Валентину Иванову начали поздравлять с грядущим пополнением в семье

Поклонники рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) и модели Валентины Ивановой уже давно заподозрили пару в ожидании ребенка. Мама артиста опубликовала в Instagram* видео, после которого сомнений в беременности его возлюбленной практически не осталось.

На опубликованных Симоной Юнусовой кадрах запечатлен фрагмент семейного путешествия на Мальдивы. Сначала мама рэпера снимала красивый пейзаж, живописный пляж и лазурную воду, а после перевела камеру на сидящую неподалеку от нее модель.

В этот момент возлюбленная Тимати отдыхала на диване рядом с дочерью артиста Алисой. Иванова сидела в облегающей одежде, и подписчики успели разглядеть на видео заметно округлившийся живот модели. Поклонники начали поздравлять рэпера с грядущим пополнением в семье.

Сама пара официальных сообщений о беременности не публиковала. Однако на днях модель поделилась в социальных сетях видео, где в шуточной форме сообщает артисту, что ждет ребенка.

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