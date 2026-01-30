Рэпер T.I. отменил концерты в России

Американский рэпер T.I. (Клиффорд Джозеф Харрис — младший) заявил, что его концерты в Москве 6 февраля и Санкт-Петербурге 8 февраля не состоятся. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном концертным агентством Say Agency .

«Я не смогу приехать к вам из-за обстоятельств, не зависящих от меня», — сообщил артист.

Он добавил, что его команда делает все возможное, чтобы выступления все-таки состоялись позже.

В прошлом году богатым на приключения оказался приезд в Сочи рэпера Алиана Тиама, более известного как Akon.

Сначала зрителей его концерта эвакуировали из-за угрозы атаки беспилотников, затем фанатки передрались из-за брошенного со сцены полотенца, а уже после концерта охранник обвинил артиста в избиении и потребовал 10 миллионов рублей компенсации.