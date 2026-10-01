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    Рэпера Пи Дидди отправили в одиночную камеру

    TMZ: Пи Дидди отправили в камеру-одиночку после новостей о VIP-жизни в тюрьме

    Фото: 360.ru

    Рэпер Пи Дидди попал в одиночную камеру после сообщений о VIP-жизни в тюрьме. Об этом сообщило издание TMZ.

    Причиной стала публикация NBC News о том, что исполнителя содержат в привилегированных условиях. Авторы материала писали, что у Пи Дидди были массажи, алкоголь, дорогая еда и контрабандный телефон.

    При этом другие заключенные стирали вещи рэпера, убирали за ним и готовили еду. Однако перевод в одиночную камеру является стандартной мерой на время внутреннего расследования, сообщил источник TMZ.

    Накануне срок заключения Пи Дидди снова сократили. Музыканта должны освободить 23 февраля 2028 года.