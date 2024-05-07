Московский суд заочно арестовал блогера Камикадзе Ди | 360°

07 мая 2024, 11:22
Московский суд заочно арестовал блогера Камикадзе Ди
Суд в Москве заочно арестовал блогера Камикадзе Ди за фейки об армии
Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера Дмитрия Иванова*, известного под псевдонимом Камикадзе Ди, за публикацию фейковых материалов о российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
«Удовлетворить ходатайство об избрании Иванову Д. С.* меры пресечения в виде заключения под стражу», — указали в карточке дела.
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Мера действует с момента задержания или экстрадиции на территорию России. Иванова* заочно обвинили по статье о распространение ложной информации о деятельности Вооруженных силах России и объявили в розыск.
Иванов* ведет YouTube-канал, где обозревает политические новости. Платформа в 2023 году из-за нарушений правил сообщества заблокировала его блог, но он завел новый.
Ранее Басманный суд постановил заключить под арест журналиста Михаила Зыгаря* за публичное распространение фейков о российской армии.
*Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.
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